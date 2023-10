Marvel's Spider-Man 2 e i caricamenti fulminei: alcuni credono ci sia dietro un 'trucco'

A ormai poche ore dal lancio, Marvel's Spider-Man 2, che ha già ricevuto le lodi di Digital Foundry che ha avuto modo di testare l'impianto tecnico dell'action-adventure, finisce al centro di una discussione riguardante i tempi di caricamento istantanei su PlayStation 5.

Come è possibile osservare tramite la clip che vi abbiamo riportato più in basso, Marvel's Spider-Man 2 permette di effettuare uno switch fulmineo tra i due protagoniti dell'avventura, Peter Parker e Miles Morales. Il giocatore è libero di passare da un arrampicamuri all'altro tenendo premuto un pulsante nel menu di pausa, ed il passaggio da una zona all'altra della mappa è sorprendentemente veloce. Alcuni giocatori si sono insospettiti alla vista di queste sequenze, con alcuni che si sono rapidamente convinti che dietro questa meccanica ci sia un "trucchetto" adottato da Insomniac.

In sostanza, alcuni pensano che la necessità di mantenere l'input per il cambio di personaggio serva a mascherare il caricamento della mappa in background. Non è così secondo Mike Fitzgerald, director of core technology presso Insomniac: "Si tratta di un input di conferma, non di nascondere un caricamento", ha scritto su ResetEra. "Se qualcuno vuole controllare, può vedere quanto tardi è possibile cancellare l'input mentre sta giocando".

Il team di Sony ha ad un certo punto discusso della rimozione dell'input prolungato per rendere il viaggio veloce ancora più fulmineo, tuttavia l'idea è stata scartata in favore di un maggiore controllo nell'utilizzo dell'interfaccia e del menu: "Il mese scorso ho parlato della necessità di rimuovere la sospensione per dare conferma, soprattutto per affrontare le accuse che stavano arrivando", ha scritto Fitgerald. "Ma mi è stato giustamente sottolineato che avere una finestra di conferma era importante per l'esperienza utente, che alla fine è molto più importante degli 'Internet cred points' (anche se li amiamo)".

Per ulteriori approfondimenti sulla nuova esclusiva PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Spider-Man 2.