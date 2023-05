Marvel's Spider-Man 2, è di nuovo 'caso pozzanghera': i giocatori criticano l'acqua

Per chiudere col botto il suo evento, Sony ha mostrato il primo filmato di gameplay esteso di Marvel's Spider-Man 2, lasciando a bocca aperta tutti i fan che non vedono l'ora di tornare a volteggiare per i grattacieli di New York, sia nei panni di Peter Parker che di Miles Morales.

Eppure, c'è chi è rimasto fortemente deluso dal trailer, ed in particolare dal comparto grafico dell'action-adventure di Insomniac Games. Ironia della sorte, anche in questo caso le principali critiche degli utenti si concentrano sull'aspetto dell'acqua mostrata nel corso della rocambolesca sequenza presso l'East River di New York.

Sicuramente ricorderete il caso "puddle-gate" di Marvel's Spider-Man, per cui diversi giocatori si sono scagliati contro Insomniac per il presunto downgrade delle pozzanghere all'interno del titolo. Una situazione simile si è venuta a creare con il sequel, e molti utenti si dicono convinti che quella di Spider-Man 2 sia a tratti una "grafica da PS3".

Dello stesso avviso non è John Linneman di Digital Foundry, che ha invece lodato le migliorie tecniche apportate da Insomniac per far sì che l'acqua in Marvel's Spider-Man 2 presenti un miglior ray tracing e altre feature grafiche più avanzate. A favore della sua tesi, Linneman ha proposto un confronto visivo tra il vero East River e quello riprodotto all'interno del gioco, alché un utente ha commentato: "Quello a destra sembra piuttosto brutto", non cogliendo che l'immagine in questione era quella scattata nella vita reale.

Che sia piaciuto o meno, il trailer di Marvel's Spider-Man 2 è al primo posto fra i più visti del PlayStation Showcase.