Marvel's Spider-Man 2: chi è Kraven? Insomniac svela i segreti dell'antagonista

L'intervista esclusiva a Insomniac Games per Marvel's Spider-Man 2 di Everyeye.it ha svelato tantissimi dettagli inediti sull'attesa avventura open world in arrivo entro fine 2023 su PlayStation 5: il Creative Director Bryan Intihar, ad esempio, ha fornito degli importanti chiarimenti sul villain Kraven.

Il principale antagonista (insieme a Venom) di Peter Parker e Miles Morales ha aperto la sequenza di gameplay di Marvel's Spider-Man 2 dal PlayStation Showcase, presentandosi così al pubblico come un personaggio spietato e brutale.

A tal proposito, Intihar ci aiuta a inquadrare il personaggio di Kraven nel contesto narrativo di Spider-Man 2 spiegando che "quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, abbiamo subito pensato a quale personaggio potesse aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. Quale personaggio potesse insomma darci modo di raccontare la storia che avevamo in mente in una maniera unica e interessante. E da fan di Spider-Man, Kraven ci è balenato in mente molto presto. Ok, sappiamo tutti che il simbionte sarà uno dei pilastri del racconto".

"Per questo, Kraven si è rivelato istantaneamente un antagonista grandioso all'interno della nostra storia, proprio per la sua funzione, per il ruolo che riveste", rimarca Intihar prima di spiegare agli appassionati della serie che Kraven è un villain senza scrupoli che "ama andare alla ricerca di una caccia, di un nemico suo pari. È anche diverso dagli altri avversari dei primi due giochi: non è modificato tecnologicamente, non ha poteri magici. È un personaggio semplicemente brutale. Non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico. La sua in fondo è una motivazione nuova: non è spinto da vendetta, ma mette alla prova se stesso. E abbiamo creduto fosse un personaggio molto interessante da approfondire nel gioco. Hai visto ciò di cui è capace nella cinematica che ha preceduto il gameplay. Ora immagina cosa potrà fare sul terreno di caccia di New York".