Marvel's Spider-Man 2: chi è Venom? Tutti i nomi dei possibili candidati

Come avrete notato dalla presenza della recensione di Marvel's Spider-Man 2 sulle nostre pagine, l'esclusiva PS5 ad opera di Insomniac Games è ormai imminente. Ma chi è il personaggio che si nasconde dietro il mostruoso Venom? per ammissione degli sviluppatori, sappiamo con certezza che non si tratta di Ed Brock, ma i possibili nomi sono tanti.

Harry Osborn

Il miglior amico di Peter Parker non può che essere il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di Venom in Marvel's Spider-Man 2. Il motivo è molto semplice e lo conoscete bene se avete portato a termine il primo capitolo: il giovane in realtà non è in viaggio ma è gravemente malato e suo padre è in cerca di una cura. Il filmato nascosto mostra proprio Norman Osborn che fa il suo ingresso in un laboratorio segreto dove Harry è parzialmente avvolto dal Simbionte all’interno di una vasca e non è cosciente. Non possiamo escludere che le cure abbiano effetto, fino a ricoprire interamente il corpo del ragazzo e a trasformarlo nel mostruoso villain.

Norman Osborn

In base alle teorie dei fan, esiste anche l'eventualità in cui i trattamenti subiti da Harry Osborn possano trasformare il noto personaggio in Green Goblin. Se dovesse andare realmente così, vi è una buona probabilità che a trasformarsi in Venom possa essere suo padre, Norman Osborn. In questo caso, non ricoprirebbe lui il ruolo del pazzo villain dotato di jet-pack, poiché assumerebbe la forma di Venom 'rubando' il Simbionte dalla vasca in cui riposa suo figlio. Se la storia dovesse seguire questa direzione, sarebbe la prima volta in assoluto in cui Norman si unisce al Simbionte di Venom, poiché nei fumetti abbiamo visto il personaggio fondersi solo con quello di Carnage al fine di trasformarsi nel letale Red Goblin.

Kraven il Cacciatore

Un'altra opzione che non possiamo escludere è quella che prevede l'unione tra Kraven ed il Simbionte. Dopotutto il cacciatore è dotato di un fisico possente e riflessi superiori alla media: potrebbe essere anche per questo motivo che, almeno nei trailer, il Venom di Marvel's Spider-Man 2 sembra ancor più pericoloso del solito. C'è anche un altro dettaglio che conduce in questa direzione, visto che nei trailer notiamo che Kraven combatte all’interno di una chiesa contro Peter Parker, mentre il ragno indossa la sua tuta nera. E se il suono della campana facesse sì che il Simbionte abbandoni il corpo dell’arrampicamuri per raggiungere il villain?

Insomma, le possibilità sono tantissime e per scoprire come andranno realmente le cose dovremo giocare la nuova esclusiva PlayStation 5. A proposito, avete letto il nostro speciale sulla storia di Venom nei fumetti?