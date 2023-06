Marvel's Spider-Man 2, niente ciclo giorno/notte: Insomniac spiega perché

Marvel's Spider-Man 2 si prospetta un open world di ampia portata, pronto ad intrattenere i giocatori con una mappa di ampie dimensioni e ricca di attrazioni e punti d'interesse da esplorare. Non aspettatevi, tuttavia, un ciclo giorno/notte all'interno della nuova avventura videoludica di Spider-Man.

Nel corso della nostra intervista esclusiva agli autori di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac Games ci hanno infatti confermato che tale sistema non è stato implementato nel gioco e, dunque, il passaggio dal giorno alla notte avverrà solo in maniera predeterminata. "Abbiamo scelto di non aggiungere il ciclo giorno/notte e il meteo dinamico", ci ha detto il game director Ryan Smith, in quanto "abbiamo un sistema di illuminazione ben curato, pensato raccontare la storia nella maniera che vogliamo".

Dietro tale mossa ci sarebbero dunque esigenze narrative e di impostazione dell'avventura, oltre a voler mettere in risalto il sistema di illuminazione in specifici momento della storia: "Per noi uno degli elementi fondamentali consiste proprio nella narrazione, e il modo in cui il tempo scorre è parte di questo processo, è parte del racconto. Abbiamo d'altronde al lavoro un grande team che si occupa di rendere meraviglioso l'open world e la sua illuminazione", spiega Smith.

Ciò comunque non toglie che l'opera resti fortemente ambiziosa: la versione di Marvel's Spider-Man 2 vista al PlayStation Showcase non è definitiva, ed Insomniac Games ha dunque ancora un po' di tempo prima del lancio per perfezionare sempre di più la sua nuova, attesissima produzione.