Marvel's Spider-Man 2, dal cinema al videogioco: Insomniac assume professionista dell'MCU

Mentre procedono le sessioni di motion capture per Marvel's Spider-Man 2, il team di Insomniac Games si espande, accogliendo tra le proprie fila un veterano della cinematografia Marvel.

Direttamente dall'MCU, Davison Carvalho ha infatti assunto il ruolo di Art Director presso la software house di casa Sony. Qui, l'artista si occuperà della realizzazione dell'atteso sequel di Marvel's Spider-Man. Come accennato, il professionista è un vero e proprio veterano del Marvel Cinematic Universe, che ha contribuito a plasmare per diversi anni.

Davison Carvalho, ad esempio, si è distinto come Concept Artist e Visual Development Artist per pellicole come Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok, Doctor Strange, Avengers: Endgame, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Captain Marvel. In casa Disney, l'artista ha inoltre collaborato alla realizzazione del comparto artistico di Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Carvalho, inoltre, non è nuovo a incarichi in ambito videoludico, dopo collaborazioni con i team di Halo: Infinite, Mortal Kombat X, Lone Echo VR, Fortnite: Battaglia Reale, New World o Crucible. Parliamo dunque di un'aggiunta dunque sicuramente interessante per il team di Marvel's Spider-Man 2.



In attesa della nuova esclusiva per PlayStation 5, ricordiamo che Spider-Man sarà presente anche in Marvel's Midnight Suns come personaggio giocabile.