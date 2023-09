Marvel's Spider-Man 2: i cinque costumi più belli per Peter e Miles

Come confermato da Insomniac Games, in Marvel's Spider-Man 2 ci sono oltre 65 tute da sbloccare, al momento ne sono state confermate poco meno di 20, noi ne abbiamo scelte cinque che ci hanno colpito particolarmente dal punto di vista estetico.

25th Century Suit per Peter Parker

Tokusatsu Suit per Miles Morales

Apunkalyptic Suit per Peter Parker

Biomechanical Suit per Miles Morales

Tactical Suit per Peter Parker

Skin esclusiva della Digital Deluxe Edition, questo outfit da gladiatore futuristico è di sicuro impatto, tutto sommato semplice nel design ma l'accostamento cromatico e il design della corazza si rivelano davvero vincenti.Vi piace?, questa skin si distingue per un design particolarmente aggressivo con il nero e il rosso come colori predominanti.E la maschera con i grandi occhioni "a insetto" è decisamente un tocco di classe.(scusateci... non abbiamo resistito) con la Apunkalyptic Suit, costume da punk cybernetico con tanto di cresta, chiodo e anfibi.Anche questa skin è esclusiva della Digital Deluxe Edition.sia per l'uso dei colori che per il design generale del costume, a completare il tutto una maschera davvero aggressiva.E vogliamo parlare di quel logo infuocato sul petto?Un costume che, con una combinazione di colori particolarmente azzeccata che gioca tra i toni del bianco, del grigio e ovviamente del rosso.Forse poco imponente nel design, ma sicuramente capace di colpire al primo sguardo.