Marvel's Spider-Man 2: cinque costumi brutti di Peter e Miles

Dopo aver visto i cinque costumi più belli di Marvel's Spider-Man 2, vi proponiamo ora una serie di tute per Peter Parker e Miles Morales che proprio non ci hanno convinto. Vuoi per il design, vuoi per l'accostamento audace dei colori, vuoi per quel dettaglio fuori posto che stona. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler sul gioco!

Into The Spider-Verse SB Suit - Miles Morales

Colori troppo sgargianti, pantaloni troppo corti, cappuccio e mantello "da carnevale", sneakers non proprio di design. Il costume SB di Into The Spider-Verse per Miles Morales non ci ha proprio convinto.

Stone Monkey Suit - Peter Parker

Stone Monkey è una delle tute incluse nella Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2, disegnata da Victoria Ying e ispirata alla mitologia cinese e più precisamente a Sun Wukong di Viaggio in Occidente. Un personaggio al quale si è ispirato anche Akira Toriyama per dare vita a Goku di Dragon Ball, sicuramente un outfit affascinante ma che su Peter Parker proprio non ci piace, una tuta che oltretutto non ci sembra particolarmente adatta e comoda per scontrarsi con i criminali di New York e con Venom.

Kumo Suit - Peter Parker

Altro costume di Peter, la Kumo Suit ha un design davvero poco curato: la maschera non convince, la bandana nemmeno, i pantaloni con i lacci a caviglie e polpacci ci sembrano eccessivi e le scarpe... beh, che orrore! Per non parlare dello smanicato e di quei bracciali di corda sulle mani...

10th Anniversary Suit - Miles Morales

Un costume dal colore accesissimo, l'appariscente accostamento cromatico tra nero e rosa shock è una combinazione piacevole, il design generale però è da rivedere. I pantaloni da corso di cross-fit, gli stivali per andare a funghi, la felpa con colletto tirato su con tanto di scalda collo... no, non ci siamo.

Smoke And Mirrors Suit - Miles Morales

Una skin ibrida tra il costume classico di Miles e l'outfit del supercattivo Mysterio. Bella idea, ma la realizzazione finale è meno piacevole del previsto. Il viola spicca in ogni dove, i dettagli verde e oro sono sicuramente accattivanti, a differenza del design delle spalline e sopratutto della maschera in vetro, che davvero su Miles non ci ha convinto troppo.