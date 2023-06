Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition: quanto costa e dove preordinarla in Italia

A sorpresa, alla Summer Game Fest è stata annunciata la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo gioco di Insomniac sarà disponibile dal 20 ottobre solo su PS5 in tre diverse edizioni, tra cui una Collector's Edition a tiratura limitata.

Marvel's Spider-Man 2 esce in edizione Standard, Deluxe e Collector's, quest'ultima sicuramente la più ambita dai collezionisti in quanto include numerosi contenuti: oltre al gioco completo in versione Digital Deluxe Edition contiene una custodia Steelbook in metallo e una statuetta alta 48 centimetri che raffigura Peter Parker e Miles Morales alle prese con Venom.

Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition costa €249.99 in Europa, 229.99 dollari negli USA, 219.99 sterline in Gran Bretagna e ¥31.790 in Giappone. Ma dove si può preordinare? I preordini di Marvel's Spider-Man 2 aprono il 16 giugno alle 10:00 ora italiana e Sony fa sapere che "i fan possono ordinare la Collector’s Edition su PlayStation Direct nei paesi selezionati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia, Austria, Spagna, Portogallo)."

Viene inoltre reso noto che "per i paesi che non dispongono di PlayStation Direct, è possibile ottenere ulteriori informazioni su come ottenere la Collector’s Edition nella propria regione."

Da noi PlayStation Direct ha aperto a maggio e dunque questo sarà il canale preferenziale per l'acquisto della Collector's Edition.