Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition non ha il disco ma il gioco digitale

Nel corso del Summer Game Fest 2023 è stata finalmente annunciata la data d'uscita per Marvel's Spider-Man 2, assieme anche al reveal della cover art ufficiale. In aggiunta, la nuova produzione Insomniac Games in arrivo in esclusiva PlayStation 5 verrà accompagnata anche dall'immancabile Collector's Edition.

Sono già stati rivelati tutti i dettagli sulla Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2, che offrirà ai giocatori anche una statuetta di 48 centimetri raffigurante uno scontro tra Venom e i due Spider-Man. Ma per gli amanti del collezionismo e del formato fisico c'è anche una brutta notizia: la Collector's Edition conterrà il gioco solo in formato digitale e non ci sarà nessun disco incluso nella confezione.

Una mossa, quella di Sony, che in fondo non sorprende più di tanto considerato che anche per altre sue esclusive di punta ha adottato la medesima strategia: anche le edizioni speciali di God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, ad esempio, sono arrivate sul mercato comprensive di un voucher code per riscattare i giochi in formato digitale, senza alcun tipo di copia fisica incluso all'interno delle rispettive Collector's.

Questo tipo d'impostazione non ha incontrato i favori di tutti i giocatori, specialmente alla luce dell'elevato costo che di solito caratterizza queste edizioni (quella di Marvel's Spider-Man 2 costerà 249,99 euro), tuttavia è ormai chiaro che Sony voglia continuare su questa strada e, con molta probabilità, anche le Collector's Edition dei suoi futuri giochi di punta continueranno a seguire questo schema.