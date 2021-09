Marvel's Spider-Man 2, com'è cambiata la tuta? Le novità di design in un'immagine

Con il suo simbolo di colore bianco, l'Advanced Suit, la tuta indossata da Peter Parker nei giochi della serie Marvel's Spider-Man sviluppati da Insomniac Games, è diventata già iconica. Merito anche degli sviluppatori californiani, che hanno sempre riposto una cura enorme nel design dei costumi indossati dall'amichevole ragnetto di quartiere.

Il trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 ha avuto anche il merito di mostrare la nuova tuta da combattimento indossata da Parker, che ovviamente non è passata inosservata agli occhi dei fan più scrupolosi e attenti, tra i quali spicca un certo TehMehMan, che su Reddit ha persino condiviso una comparativa per mettere in risalto tutte le differenze rispetto alla prima versione dell'Advanced Suit vista in Marvel's Spider-Man.

Possiamo così osservare la scomparsa della sottile lingua di tessuto blu dal braccio, così come un redesign dei guanti e dell'area che copre gli addominali: in Marvel's Spider-Man 2 le zampette bianche del ragno poggiano tutte su uno sfondo rosso, a differenza della prima versione della tuta. Ridisegnate anche la cintura e le cosce, mentre gli occhi bianchi adesso presentano delle lievi ombreggiature ai bordi che danno maggior profondità allo "sguardo" dell'uomo ragno.

Potete farvi un'idea molto più precisa guardando l'immagine comparativa in calce. Cosa ve ne pare della nuova tuta? Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è atteso esclusiva su PS5 nel 2023.