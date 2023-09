Marvel's Spider-Man 2: combattimenti, esplorazione e costumi nel video dello State of Play

Come facilmente prevedibile, i ragazzi di Insomniac Games colgono l'opportunità offertagli dal PlayStation State of Play di settembre per solleticare il senso di ragno degli utenti PS5 con un video Deep Dive di Marvel's Spider-Man 2.

Il nuovo trailer confezionato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, impreziosito dal commento a caldo del Senior Creative Director Bryan Intihar, offre a tutti gli appassionati di Spider-Man l'opportunità di familiarizzare con gli elementi ludici, grafici e contenutistici della prossima avventura supereroica da vivere nei panni di Peter Parker e Miles Morales.

Nel Deep Dive di Marvel's Spider-Man 2 ci vengono così mostrati gli interventi compiuti da Insomniac per stratificare il sistema di combattimento, ampliare il ventaglio di attività free roaming da affrontare volteggiando tra i grattacieli di New York, completare le attività richieste per sbloccare i costumi speciali e, in definitiva, aiutare gli abitanti della Grande Mela ad affrontare l'ennesima schiera di cattivoni che oserà sfidare Spidey.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay di Marvel's Spider-Man 2 e vi ricordiamo che l'esclusiva PlayStation 5 è attesa al lancio per l'ormai non troppo lontano 20 ottobre. Se invece siete in vena di ulteriori approfondimenti, qui trovate il nostro speciale sulle grandi novità tra gameplay e open world di Marvel's Spider-Man 2.