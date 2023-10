Marvel's Spider-Man 2: come evitare spoiler sulla storia con questi trucchi

Il nuovo gioco di Insomniac Games è già nelle mani della stampa internazionale e anzi, qualcuno ha già finito Marvel's Spider-Man 2. Lo studio ha lanciato l'allarme spoiler per mettere in guardia i giocatori, ma come fare per evitare anticipazioni non volute sulla tram? Ecco alcuni trucchi utili!

Al giorno d'oggi potenzialmente ogni canale è una fonte di spoiler: da YouTube a Instagram passando per TikTok, senza dimenticare Reddit, forum e siti web di settore e non solo. Lo spoiler purtroppo è sempre in agguato e se per motivi personali o professionali non potete fare a meno di visitare i social o le piattaforme di video sharing, un primo consiglio utile è sensato e quello di nascondere i profili più a rischio, in questo modo limiterete gli spoiler nel feed, anche se l'algoritmo potrebbe sempre suggerirvi contenuti "spoilerosi" senza rendersene conto.

Da parte nostra suggeriamo l'utilizzo di plugin per bloccare gli spoiler come Spoiler Protection 2.0 (disponibile per Chrome e Firefox), Spoiler Slayer per Google Chrome o Hide Spoilers per Mozilla Firefox.

Queste estensioni sono molto semplici da usare, vi basterà digitare i termini da mettere in black list (ad esempio Marvel's Spider-Man 2, Spider-Man 2, Insomniac Games) per non vedere mai più contenuti con le parole chiave scelte e l'oscuramento riguarda qualsiasi sito visitato e comprende articoli, immagini di copertina, articoli correlati e miniature di video.

Una protezione che non vi mette al sicuro al 100% dal rischio spoiler ma quantomeno limita fortemente la possibilità di imbattersi in anticipazioni non volute.