Marvel's Spider-Man 2: come funziona il cambio di personaggio da Peter a Miles?

In Marvel's Spider-Man 2 ci saranno due protagonisti giocabili, Peter Parker e Miles Morales, ciascuno con proprie caratteristiche ed abilità. Ma come funziona il passaggio da uno Spider-Man all'altro durante il gameplay? A spiegarlo è la stessa Insomniac Games.

Se speravate di poter sempre cambiare in qualunque momento il personaggio sotto il vostro controllo durante la storia principale, non sarà così: nel corso della nostra intervista esclusiva agli autori di Marvel's Spider-Man 2, il creative director Bryan Intihar ci ha confermato che, per specifiche esigenze degli sviluppatori, il cambio avverrà in maniera predefinita e non ci sarà un controllo diretta da parte del giocatore.

"Nel corso delle missioni principali, come hai potuto notare nel gameplay del PlayStation Showcase, quando c'è un momento che prevede il cambio di personaggi, il passaggio dall'uno all'altro sarà predeterminato", afferma Intihar spiegando che "è una nostra scelta legata a esigenze di narrazione e al design della missione".

Il discorso tuttavia cambia quando si passa alle attività secondarie, precisa il creative director: "Quando i giocatori esploreranno l'open world tra un incarico e l'altro, saranno liberi di decidere quale dei due Spider-Man impersonare. Ci saranno contenuti dedicati a Miles, altri pensati per Peter, e altri ancora che potranno essere completati da entrambi gli eroi". Intihar assicura dunque che i giocatori avranno molta libertà quando si tratta di esplorare l'open world, sebbene le missioni primarie dovranno necessariamente seguire schemi specifici.

Nel frattempo l'interprete di Peter Parker ha assicurato che non abbiamo visto ancora nulla di Marvel's Spider-Man 2, promettendo dunque un gioco ancora più grande di quanto si possa immaginare.