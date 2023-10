Marvel's Spider-Man 2: come funziona il Photo Mode? Guida per creare foto supereroiche

Premuratisi di svelare i segreti della genesi del Simbionte di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac Games spronano tutti gli emuli degli arrampicamuri a scattare foto davvero 'supereroiche' con i poliedrici strumenti creativi integrati nella Photo Mode della nuova, attesissima esclusiva PlayStation 5.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, infatti, non si limiterà a solleticare il senso di ragno degli appassionati con la stratificata offerta ludica, grafica e narrativa della campagna principale di Marvel's Spider-Man 2, ma spronerà i giocatori a cimentarsi nella fotografia virtuale per catturare l'essenza stessa della nuova esperienza interattiva ambientata nel multiverso della Casa delle Idee.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se in compagnia di Peter Parker e Miles Morales ci verrà data l'opportunità di sperimentare con tantissimi strumenti fotografici per immortalare i momenti più emozionanti della storia, gli scorci più belli di New York e le animazioni più spettacolari dei protagonisti e dei villain.

Scorciatoie per la Modalità Foto

In Marvel's Spider-Man 2 potremo assegnare scorciatoie a determinate azioni mappandole sui tasti direzionali; in alternativa, si potrà sempre richiamare il menu di pausa e attivare l'apposita modalità. Insomniac invita perciò gli utenti a configurare il prima possibile questi parametri per liberare la propria creatività e immaginazione una volta indossati i panni di Spidey.

Menu e opzioni

Una volta attivata la Photo Mode, è possibile utilizzare il controller DualSense come un'estensione della macchina fotografica digitale tramite decine di opzioni e funzionalità da attivare e disattivare in base alle proprie necessità.



Il menu della modalità foto di Marvel's Spider-Man 2 consente di visualizzare o meno gli eroi e i nemici, modificare gli effetti di illuminazione dinamica o gli impercettibili movimenti delle pieghe sulla tuta nera, inclinare l'inquadratura, far indossare agli eroi i costumi sbloccati e, in definitiva, creare gli scatti dei propri sogni in maniera intuitiva.

Sezione Obiettivo

Tramite questa sezione è possibile passare dai primi piani ai ritratti fino al grandandolo dei panorami, abbracciando così i formati fotografici più popolari. Il menu permette inoltre di impostare la profondità di campo, l'apertura dell'obiettivo, l'effetto di sfocatura degli oggetti distanti, la nitidezza, la sgranatura della pellicola e le sovrimpressioni.

Pose, Illuminazione, Filtri e Adesivi

La modalità personaggio integrata nella Photo Mode di Marvel's Spider-Man 2 offre un ampio elenco di pose predefinite per ciascun protagonista della storia, con la possibilità ulteriore di ruotare la figura e modificare le espressioni facciali. L'opzione Illuminazione, inoltre, permette di scegliere l'assetto delle luci con tre modelli indipendenti (nelle versioni Luce Diretta o Sferica), con ulteriori parametri per regolare l'illuminazione naturale di ogni scena.



Tramite i Filtri si può intervenire ulteriormente sull'illuminazione e sui colori per applicare filtri preimpostati o crearne di nuovi partendo dai set base realizzati da Insomniac. Spazio anche alla modalità Adesivi e al suo ricco set di immagini precampionate da poter applicare al proprio scatto virtuale.

Regolare la velocità di gioco

Tra le scorciatoie da attivare tramite la Modalità Foto di Marvel's Spider-Man 2 troviamo anche l'opzione per regolare la velocità di gioco con un apposito gadget della fotocamera e delle opzioni di accessibilità.



In questo modo, gli emuli degli arrampicamuri possono ridurre fino al 70% la velocità del gioco per catturare il momento esatto delle frenetiche sessioni di gameplay restituite dai combattimenti, dall'esplorazione di New York o dagli scontri con i boss.

Cosa ne pensate della Photo Mode ideata da Insomniac? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, un sequel spettacolare oltre ogni limite.