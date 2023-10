Marvel's Spider-Man 2: come giocare con quel personaggio. C'è un trucco per farlo davvero

Lo YouTuber Ellemen ha scoperto un trucco di Marvel's Spider-Man 2 che permette di giocare nei panni di un personaggio particolare, normalmente non utilizzabile nel gioco. Vi spieghiamo il procedimento per attivare il glitch, attenzione però, quanto riportato di seguito contiene spoiler su una missione, dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo, interrompete qui la lettura.

Il trucco per giocare con Venom in Marvel's Spider-Man 2 è attivabile nella missione Non avere paura, quando il giocatore può effettivamente controllare Venom nei pressi della Oscorp Tower. Tutto quello che dovrete fare è scalare l'edificio fino ad arrivare in cima, arrivati a questo punto vi scontrerete con dei muri invisibili a destra e sinistra che impediscono di proseguire.

Continuate a correre verso destra per attivare il glitch, il muro invisibile a sinistra di fatto scomparirà e potrete utilizzare Venom per muovervi liberamente per la città. Saltate dall'edificio per ritrovarvi tra le strade di New York dove potrete andare in bicicletta e addirittura nuotare, con tanto di animazione personalizzata e non "riciclata" da quelle di Peter e Miles.

Con questo trucco di Marvel's Spider-Man 2 potrete dunque giocare in free roam nei panni di Venom esplorando la città di New York. Importante: ricordatevi di salvare manualmente prima dell'inizio della missione, così da avere sempre un punto di salvataggio "sicuro" prima di attivare il glitch.

Se state giocando con l'avventura di Peter e Miles e avete bisogno di aiuto, ecco la nostra guida di Marvel's Spider-Man 2.