Marvel's Spider-Man 2: come iniziare una partita in New Game Plus

Nel corso delle ultime ore, Marvel's Spider-Man 2 ha accolto il tanto atteso aggiornamento che ha introdotto il New Game Plus e una miriade di altre novità. Scopriamo insieme come fare per dare il via ad un'avventura in questa nuova modalità di gioco.

Il primo step per poter iniziare il New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2 è aggiornare l'esclusiva PlayStation 5 all'ultima versione. Solitamente, la console di ultima generazione Sony avvia automaticamente il download delle patch, ma se non avete avviato l'applicazione per un po' di tempo è probabile che l'update non venga scaricato in maniera automatica. In questo caso, non dovete fare altro che forzare la ricerca di nuovi aggiornamenti: dalla schermata principale della console, spostate il cursore sull'icona di Marvel's Spider-Man 2, premete il tasto Options e, dal menu a tendina, selezionate l'opzione Verifica disponibilità aggiornamento.

Una volta completata l'installazione della versione versione 1.002 del titolo Insomniac Games, dovete avviarlo e recarvi nella schermata utile per caricare la partita. Se nell'elenco è disponibile almeno un file di salvataggio in cui avete portato a termine l'avventura di Peter Parker e Miles Morales, noterete che sul lato destro della schermata è presente un piccolo banner: premete il tasto Quadrato per fare in modo che inizi la vostra partita in New Game Plus.

In questa modalità di gioco potrete ricominciare la storia mantenendo tutti i progressi relativi al livello dei personaggi, i costumi sbloccati, i gadget e i potenziamenti. Potrete inoltre sbloccare nuove tute grazie ai Livelli Ultimate, dal momento che il level cap non è più fissato a 60 e può essere superato da chi gioca in New Game Plus.

