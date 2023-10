Marvel's Spider-Man 2: come fare un parry, la guida completa

Fra le varie novità che Insomniac Games ha introdotto nel combat system di Marvel's Spider-Man 2 vi è la deviazione, che non è altro che il parry. Scopriamo insieme come fare per eseguire in maniera perfetta questa utilissima tecnica.

In Marvel's Spider-Man 2, la deviazione si può eseguire premendo il tasto per la parata, ossia L1, al momento giusto: stiamo parlando della frazione di tempo in cui l'indicatore del colpo in arrivo passa dal colore bianco a quello rosso. Si tratta di una finestra di tempo molto breve che, se rispettata, fa sì che l'agile protagonista non solo respinga l'attacco in arrivo, ma risponda con una mossa che stordisce brevemente il bersaglio ed apre alla possibilità di assaltarlo per una dura punizione, magari raggiungendolo con un veloce colpo ragnatela (quello che si attiva col tasto Triangolo). È bene precisare che la parata perfetta non è un rimpiazzo della schivata, che continua ad essere presente ed è anzi un'ottima tecnica per quando si vuole evitare un attacco senza star troppo l' a pensare a premere i tasti al momento giusto. Sappiate però che non sempre potete scegliere se eseguire una deviazione o una schivata, poiché in Marvel's Spider-Man 2 ci sono anche gli attacchi imparabili: se l'aura intorno al nemico diventa gialla poco prima che il colpo vada a segno, allora si tratta di una mossa che può esclusivamente essere evitata con un parry.

Nel caso in cui doveste trovare troppo difficile eseguire una parata perfetta, sappiate che nel menu delle impostazioni vi sono opzioni create appositamente dagli sviluppatori per modificare la finestra di tempo durante la quale premere il tasto, anche senza abbassare altri parametri relativi alla difficoltà.

