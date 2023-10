Marvel's Spider-Man 2: come planare con la tuta alare

La tuta alare è una gradita nuova funzionalità di Marvel's Spider-Man 2. Con le sue ali di ragnatela, ci dà la possibilità di planare attraverso le meraviglie di New York. In questa guida scopriamo come imparare a planare con la tuta alare e come manovrarla al meglio.

La tuta alare, anche nota semplicemente come Ali di Ragnatela, è composta da un'estensione che si trova sotto le braccia di Spider-Man e che lo aiuta a planare e a oscillare oltre le aree dei distretti in cui metterà piede.

Grazie a questo elemento del suo equipaggiamento, Spider-Man può planare verso l'alto o scendere in picchiata lasciandosi sospingere dal vento dei vari percorsi che troveremo.

Seguendo le correnti ascensionali e i tunnel ventosi in Marvel's Spider-Man 2, che potremo riconoscere chiaramente nel gioco, potremo fiondarci a gran velocità tra i grattacieli e le aree della Grande Mela, raggiungendo rapidità estremamente appaganti.

Sebbene sia utile per accelerare l'attraversamento dei numerosi quartieri che popolano lo scenario, non bisogna dimenticare che l'attività di planata con la tuta perde lentamente di quota. Per questo motivo, un'ottima mossa è abbinarla all'utilizzo delle varie ragnatele per dondolare da una parte all'altra e conservare sia l'elevazione che la velocità raggiunte.

L'accoppiata vincente di planata e oscillazione esprime tutto il suo potenziale soprattutto nei luoghi con meno edifici da cui dondolare, come ad esempio Central Park o Queens. Grazie a questa piccola ma importante aggiunta, l'esplorazione di Marvel's Spider-Man 2 si dimostra molto più veloce e fluida rispetto al passato.