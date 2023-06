Marvel's Spider Man 2: come preordinare la Collector's Edition su PlayStation Direct

Il 16 giugno alle 10:00 del mattino aprono i preordini di Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition su PlayStation Direct, al momento la Collector's Edition sarà disponibile solo sullo store di Sony, che ha da poco aperto anche in Italia. Ma come funziona il preordine? E quando vengono scalati i soldi? Ecco tutte le risposte alle vostre domande.

Iniziamo dicendo che PlayStation Direct accetta pagamenti con Visa, Mastercard o con PayPal, altri metodi di pagamento (come bonifico bancario o contrassegno) non sono previsti. I costi di spedizione variano: se siete abbonati a PlayStation Plus avrete diritto alla consegna standard gratis su tutti gli ordini, in caso di preordini Sony specifica che "tutti i clienti, indipendentemente dall'iscrizione a PlayStation Plus, hanno diritto alla consegna gratuita degli articoli in preordine."

Veniamo ora alla parte più interessante, quella legata al pagamento e al prelievo del denaro dalla carta. Dopo aver aggiunto il prodotto (in questo caso la Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2 per PS5) nel carrello vi basterà completare l'ordine. Sony ricorda che "puoi preordinare un elemento su direct.playstation.com fino alla data e all'ora di uscita programmate. Tuttavia, potresti non ricevere l'articolo alla data di uscita indicata se effettui l'ordine a meno di 8 giorni da tale data."

Quando avverrà l'addebito?

Al momento del preordine il pagamento viene "pre-autorizzato", il saldo vero e proprio avverrà però solo quando l'ordine è pronto per la spedizione ovvero "solitamente circa 5 giorni prima della data di uscita", stando a quanto indicato da Sony.

Prima della data di spedizione i clienti riceveranno un promemoria via email per avvisarli dell'imminente addebito sulla carta. Se cambiate idea potete annullare il preordine fino al momento in cui il prodotto è pronto per la procedura di spedizione "solitamente circa 8 giorni prima della data di uscita programmata."

Il preordine verrà annullato automaticamente in caso di problemi con il metodo di pagamento, come fondi insufficienti, carta scaduta o non autorizzata alle transazioni online.