Marvel's Spider-Man 2: come diminuire la velocità di gioco per esplorazione e battaglie

Marvel's Spider-Man 2 ci dà la possibilità di rallentare la velocità di gioco. Questa opzione di accessibilità può risultarci utile per diminuire il ritmo dell'azione e può essere usata anche per i combattimenti.

Se riteniamo che Marvel's Spider-Man 2 procede a una velocità troppo sostenuta per i nostri gusti, possiamo liberamente scegliere di intervenire su questo fattore dal menu delle opzioni. Ci basterà premere il tasto direzionale sinistro o destro sul pad in qualsiasi momento durante il gioco, oppure selezionare l'apposita scorciatoia dal menu delle impostazioni del gioco (qui trovate i nostri consigli con le migliori impostazioni per giocare a Marvel's Spider-Man 2).

Tramite l'opzione "Velocità di gioco" nel menu "Accessibilità" delle impostazioni, potremo rallentare manualmente la velocità del gioco al 70%, 50% e persino al 30% rispetto ai valori originali (100%). Possiamo cambiare le opzioni, o ripristinarle, in qualsiasi momento, ma teniamo a mente che il gioco tornerà alle condizioni originali durante i filmati e altri eventi della storia.

La buona notizia è che non è prevista alcuna penalità per la riduzione della velocità di gioco durante la storia principale. Pertanto, le ricompense resteranno le stesse, così come i collezionabili sparsi sulla mappa.

Diminuire la velocità di gioco può tornarci utile anche durante i combattimenti contro i boss e altri scontri particolarmente difficili, perché ci consentirà tempi di reazione più dilatati ai numerosi assalti che ci riverseranno contro. Intervenire sulla velocità di gioco può anche essere vantaggioso quando si è circondati da più nemici poiché ci aiuterà a tenere traccia delle mosse di ognuno di essi con più facilità.

In più, abbassare la velocità di gioco in Marvel's Spider-Man 2 può avere delle ripercussioni positive anche nelle più impegnative sezioni di inseguimento, in cui saremo chiamati a evitare ostacoli e proiettili con grande rapidità. In caso di difficoltà, un valore di velocità di gioco al 30% si rivelerà una manna dal cielo.