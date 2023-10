Marvel's Spider-Man 2: come salire velocemente di livello

Il sistema di progressione di Marvel's Spider-Man 2 conta 60 livelli in totale e ci consente a poco a poco di sbloccare tante interessanti ricompense. Nella nostra guida ai costumi di Marvel's Spider-Man 2, vi spieghiamo quali abiti esistono e come sbloccarli. In questo articolo, invece, scopriamo come salire di livello in fretta.

Per accelerare il Level Up, bisogna trovare metodi per accumulare Punti ESP rapidamente. Possiamo raggiungere questo obiettivo ricorrendo a vari espedienti, che riepiloghiamo di seguito. La buona notizia è che Peter e Miles condividono lo stesso livello e gli stessi punti abilità, perciò non sarà necessario raccogliere i punti separatamente.

Metodi per accumulare ESP veloce

Per ottenere ESP velocemente, uno dei migliori stratagemmi è avanzare semplicemente con le missioni della trama principale. Al completamento di ognuna di esse, infatti, otterremo circa 2.000 PE, molto di più rispetto ad altre attività. Alcune missioni della storia sono brevi e facili: ci impegneranno in brevi combattimenti, o ci chiederanno di raggiungere dei luoghi specifici.

Tuttavia, ogni volta che non siamo in vena di proseguire con la storia principale, possiamo ritagliarci del tempo da dedicare alle attività opzionali, alcune delle quali ci daranno un discreto aiuto per salire di livello fino a raggiungere il massimo.

Tra queste, ad esempio, ci sono le attività di raccolta. Possiamo cercare i ricordi di Marko, cogliere opportunità fotografiche su vari soggetti e accumulare gradualmente Punti Esperienza (da 150 a 700 PE circa). Inoltre, queste attività ci permetteranno di raggranellare componenti tecnologici e gettoni, da spendere per creare o migliorare i costumi, i gadget e la tecnologia delle tute nel gioco. A tal proposito, potete consultare anche la nostra guida per farmare i componenti tecnologici. Da ultimo, con una quantitativo di PE stimato fra i 250 e i 550, possiamo dedicarci alle missioni del crimine. Si tratta di incarichi che prendono piede nei vari quartieri, fruttandoci qualche punto esperienza. Ci richiederanno di esplorare la mappa e miglioreranno i nostri progressi relativi al distretto in questione.

In definitiva, raggiungere il livello massimo, il cui tetto è fissato a 60, richiederà una massiccia quantità di punti esperienza, ma sarà necessario anche per sbloccare un trofeo d'argento.

Ogni volta che Peter o Miles saliranno di livello, guadagneremo 1 punto abilità da spendere per sbloccare le abilità. Poiché, come accennato all'inizio, anche questi sono condivisi fra i due protagonisti, cerchiamo di distribuirli equamente in maniera tale che nessuno dei due rimanga indietro nello sviluppo.