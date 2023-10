Marvel's Spider-Man 2: come sbloccare le Adidas Ultra 4D Advanced su PlayStation Stars

Sony ha deciso di celebrare il lancio ufficiale dell'attesissimo Marvel's Spider-Man 2 con un'esclusiva campagna su PlayStation Stars, il peculiare servizio che permette di accedere a sconti e collezionabili digitali.

La campagna in questione prende il nome di 'Marvel's Spider-Man 2 arriva su PS5' e funziona in modo pressoché identico agli obiettivi creati dall'azienda giapponese in vista del lancio di altre esclusive di rilievo. Una volta avviata l'applicazione, potrete registrarvi per prendere parte alla campagna e, per completarla, non dovrete fare altro che avviare il gioco Insomniac Games sulla vostra console di ultima generazione Sony. Pochi istanti dopo l'esecuzione dell'applicazione, potrete notare che la campagna verrà considerata completata e nella vostra libreria di collezionabili troverete anche la ricompensa.

In questo caso, si tratta di un modello tridimensionale davvero esclusivo: al centro della campagna vi è infatti una scarpa, la Adidas Ultra 4D Advanced, che il celebre marchio legato all'abbigliamento ha realizzato in collaborazione con Marvel. Si tratta di una splendida scarpa rossa e blu che ricorda il costume di Peter Parker, a cui vengono aggiunti anche dettagli di colore nero ispirati al simbionte.

Se volete sfoggiare questo collezionabile sulla vostra bacheca, sappiate che avete solo una settimana di tempo per poter completare la campagna ed ottenere l'oggetto epico: al termine di questa scadenza, la sfida verrà rimossa e non sarà più possibile portarla a termine.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi coinvolti in iniziative di questo tipo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come completare le campagne di ottobre 2023 di PlayStation Stars, che permette anche di ottenere una serie di oggetti legati a Genshin Impact.