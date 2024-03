Marvel's Spider-Man 2: come sbloccare i nuovi costumi col New Game Plus

Nelle scorse ore, Insomniac Games ha finalmente pubblicato l'aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2 che ha introdotto il New Game Plus e tante altre novità. Fra i contenuti inediti troviamo anche stili aggiuntivi per alcuni costumi già presenti nel gioco: scopriamo insieme come sbloccarli tutti.

Come potete facilmente immaginare, quasi tutti i nuovi costumi di Marvel's Spider-Man 2 sono legati al New Game Plus e bisogna giocare questa componente aggiuntiva per poterli aggiungere alla collezione.

Ecco di seguito l'elenco delle tute che si possono ottenere tramite il New Game Plus si Marvel's Spider-Man 2:

Tuta Nera: le colorazioni aggiuntive si sbloccano ai Livelli Ultimate 1, 4 e 7

le colorazioni aggiuntive si sbloccano ai Livelli Ultimate 1, 4 e 7 Simbionte: le colorazioni aggiuntive si sbloccano ai Livelli Ultimate 2, 5 e 8

le colorazioni aggiuntive si sbloccano ai Livelli Ultimate 2, 5 e 8 Costume Anti-Venom: le colorazioni aggiuntive si sbloccano ai Livelli Ultimate 3, 6 e 9

Si tratta quindi delle colorazioni alternative di tre costumi di Peter Parker che nella versione vanilla dell'esclusiva PlayStation 5 avevano una sola versione. Tramite questi obiettivi, quindi, sarà possibile per tutti i giocatori accedere a tre diversi stili aggiuntivi per ciascuno dei costumi per un totale di nove varianti inedite.

Per chi non sapesse come completare gli obiettivi indicati nell'elenco più sopra, si tratta di un compito davvero semplice. L'aggiornamento più recente di Marvel's Spider-Man 2 ha infatti rimosso il level cap, che era prima fissato a 60. In poche parole, i giocatori che avviano una partita in New Game Plus possono continuare ad accumulare esperienza per scalare quelli che vengono definiti Livelli Ultimate, che sono quelli superiori al 60. Occorre precisare che questi livelli sono disponibili esclusivamente in NG+ e nella prima run vi è ancora il level cap fissato a 60.

In attesa di scoprire se arriveranno altre tute coi prossimi update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come iniziare una partita in New Game Plus in Marvel's Spider-Man 2.