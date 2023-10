Marvel's Spider-Man 2: come sbloccare il viaggio rapido per Peter e Miles

Il viaggio rapido di Marvel's Spider-Man 2 è sorprendentemente veloce e ci consente, quasi in un lampo, di attraversare New York da un distretto all'altro in tutta scioltezza. Prima di poterlo adoperare, tuttavia, dovremo sbloccare la relativa funzionalità. Ecco come.

Il viaggio rapido si sblocca aumentando i propri progressi nei distretti attraverso il completamento delle sfide e la raccolta di oggetti collezionabili. Dovremo quindi sventare crimini ed esplorare accuratamente lo scenario per vedere aumentare la barra di avanzamento del relativo distretto.

Via via che ci prodighiamo per il quartiere, questo indicatore ci premierà con componenti tecnologiche, gettoni e - fra le altre graditissime cose - la capacità di viaggiare velocemente da un punto all'altro della mappa di quel distretto. Dovremo quindi essere costanti nel portare a termine quanti più incarichi potremo.

Dopo aver sbloccato la funzione di viaggio rapido per un determinato distretto, non dovremo far altro che aprire il menu Mappa, posizionare il cursore sull'area in cui desideriamo catapultarci e tenere premuto il pulsante Triangolo. Possiamo anche sfruttare cerchi luminosi e tunnel ventosi sparsi per l'ambientazione.

Diversamente dalla prima avventura confezionata da Insomniac, il viaggio rapido in Spider-Man 2 ci permetterà di recarci in un punto qualsiasi sulla mappa, anziché dover scegliere fra postazioni predeterminate, garantendo ancora più libertà di spostamento.