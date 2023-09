Marvel's Spider-Man 2: ecco come sfrutta la potenza di PS5, tra Ray Tracing e SSD

A ormai poche settimane dal debutto dell'attesissima esclusiva, Sony ci illustra tutti i modi con cui Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games farà utilizzo della potenza di PlayStation 5 e delle feature del controller DualSense.

Con un lungo post pubblicato su PlayStation Blog, Sony ci parla di tutte le peculiarità di Marvel's Spider-Man 2 rese possibili da PS5. Il feedback aptico, ad esempio, riproduce alla perfezione l’effetto destabilizzante del rumore sul costume simbionte che si contorce, e questo lo abbiamo potuto osservare durante la cutscene estesa con Peter e Kraven. I grilletti adattivi, poi, presentano diversi livelli di pressione e i giocatori dovranno verificare le indicazioni sullo schermo per posizionarli nel modo giusto.

La potenza di PS5 permette alla New York targata Marvel di caricarsi più in fretta rispetto ai titoli precedenti. Questo implica il potersi muovere più velocemente tra gli edifici, usando anche i tunnel del vento per sfrecciare a velocità incredibili usando queste nuove ali. L’unione tra le espressioni facciali e un modello migliorato dei personaggi offrirà un nuovo livello di espressività, mentre i livelli realistici di dettaglio aumentano l’espressività, grazie a capillari visibili, palpebre umide, movimenti oculari minimi e un’illuminazione articolata.

I giocatori hanno due Spidey a portata di pollice in Marvel’s Spider-Man 2 e passare dall’uno all’altro è davvero immediato: è una dimostrazione fluida e pratica dell'SSD ultra rapido di PS5. Insomniac spinge al massimo il realismo dei modelli dei personaggi con una muscolatura simulata, un miglioramento che fa sì che i movimenti dei personaggi risultino più naturali alla vista. Il territorio di Spider-Man si estende oltre Manhattan per includere Brooklyn e il Queens in Marvel’s Spider-Man 2. Le dimensioni della mappa raddoppiate del sequel sono possibili in parte grazie a PS5, proprio come la capacità del gioco di renderizzare la metropoli a una distanza maggiore.

Sia la modalità Prestazioni che quella Fedeltà utilizzano il Ray Tracing in Marvel’s Spider-Man 2, e questo contribuisce ad un sistema di illuminazione più vivace e convincente. La New York targata Marvel è più viva che mai, con i passanti sulle strade sono rappresentati con una gamma più differenziata di corporature e possono entrare e uscire dagli edifici. Queste piccole caratteristiche aiutano a costruire uno sfondo cittadino che sembri davvero vivo. Il team di specialisti dedicati di Insomniac ha infine implementato l’audio 3D in Marvel’s Spider-Man 2 con una cura incredibile dei dettagli.

Per osservare più da vicino i miglioramenti tecnici del sequel, potete dare uno sguardo ad un video confronto tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2.