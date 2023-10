Marvel's Spider-Man 2: come trovare i riferimenti nascosti a Doctor Strange e Fantastici 4

Marvel’s Spider-Man 2 è ricco di Easter Egg da scoprire, dalla possibilità di ricreare un iconico meme dell’Uomo Ragno fino a riferimenti di altri personaggi nel vasto universo Marvel. In questa guida scopriamo come trovare due sfiziosi riferimenti ad altri “colleghi” del Ragnetto.

Il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange

Oltre a Spider-Man, c’è un altro famoso eroe del mondo Marvel che vive nella Grande Mela e possiamo goderci la vista della sua casa mentre ci dondoliamo tra un grattacielo e l’altro, sfruttando il viaggio rapido di Marvel's Spider-Man 2. Il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange è già comparso in Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ma stavolta custodisce per noi nuove sorprese. Per scoprire dove abita Doctor Strange, rechiamoci a sud di Greenwich e cerchiamo un parco a est. Il Sanctum Sanctorum è facile da riconoscere, perché reca il Sigillo dei Vishanti sul tetto. Non potremo fare molto, a parte limitarci a guardare, ma la storia del gioco ci porterà da queste parti a un certo punto.

Baxter Building dei Fantastici Quattro

In Marvel's Spider-Man compare anche il Baxter Building , ossia il quartier generale dei Fantastici Quattro. Se non lo abbiamo ancora recuperato, c'è uno Spider-Bot della Future Foundation su un alto palazzo a nord-est di Hell's Kitchen. Lo vedremo brillare o lo troveremo sulla minimappa se abbiamo l’apposito potenziamento della tuta con cui ampliare i nostri sensi visivi. Dopo aver ottenuto lo Spider-Bot, saliamo sul tetto e diamo uno sguardo. Non mancheremo di notare un enorme "4", il simbolo distintivo dei Fantastici Quattro. È tutto ancora in lavorazione, a giudicare dai pennelli e dalle vernici intorno a noi.

Questo palazzo è nuovo (prima c'era la Fisk Tower), ma ora è cambiato. Chissà, magari i Fantastici Quattro stanno per arrivare a New York e sono intenti a preparare la loro nuova dimora? Il palazzo assomiglia a quello dei fumetti e dei giochi, con una torre cilindrica all'angolo. E chissà che un giorno Spider-Man non debba collaborare con loro per qualche emozionante missione!