Marvel's Spider-Man 2: come trovare la tomba di Zia May e sbloccare un trofeo

Come avrete notato leggendo l'elenco dei trofei sbloccabili in Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, ce n'è uno che chiede agli utenti di far visita alla tomba dell'anziana zia di Peter Parker. Scopriamo insieme come fare per raggiungere questo luogo.

Se non avete idea di dove si trovi il cimitero di New York, sappiate che è davvero semplice da raggiungere. Aprite la mappa e guardate l'estremità nord-ovest dell'enorme città: noterete che vi è una parte che sporge verso l'alto e, sempre dalla mappa, sembra una piccola foresta. Tale porzione della mappa corrisponde proprio al cimitero e dovrete recarvi lì per trovare la tomba dell'amata zia del protagonista. L'obiettivo è nella zona centrale del cimitero (potete aiutarvi con l'immagine in calce alla guida) e potete facilmente individuarlo per due diverse ragioni: il nome sulla lapide e la comparsa del prompt per l'interazione. Una volta arrivati alla tomba, premete quindi Triangolo per avviare l'interazione.

Occorre precisare che non si tratta di un luogo da raggiungere per motivi di storia e non dovrete mai andare a far visita a Zia May presso la sua lapide nel corso della quest principale. L'unica e sola ragione per cui dovrete recarvi in questo checkpoint della mappa è per ottenere uno dei tanti trofei dell'esclusiva PlayStation 5, fondamentale per chi è intenzionato a completare il gioco al 100% e sbloccare il tanto agognato Trofeo di Platino.

