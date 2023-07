Marvel's Spider-Man 2 al Comic-Con: data, orario e temi del panel

A poche ore dall'apertura dei cancelli del San Diego Comic-Con, fissata nella giornata di domani 20 luglio, Marvel ha confermato la sua presenza alla fiera e Insomniac Games ne ha approfittato per chiamare a raccolta tutti i videogiocatori, ricordando loro del panel interamente dedicato a Marvel's Spider-Man 2.

L'esclusiva PlayStation 5 più attesa del 2023 sarà la protagonista assoluta di un panel intitolato Marvel's Spider-Man 2: Symbiotic Relationships, che avrà luogo nella Hall H del San Diego Convention Center a partire dalle 23:30 (ora italiana) di domani 20 luglio. A condurlo ci penseranno il Senior Creative Director Bryan Intihar, il Senior Narrative Director Jon Paquette e la Senior Art Director Jacinda Chew. L'immagine d'anteprima del panel e il titolo lasciano chiaramente intendere che tra i temi principali della chiacchierata figurerà Venom, villain e anti-eroe reputato tra i più amati in assoluto dai fan dello Spider-Verse.

Evidentemente ansioso di parlare dell'argomento, Intihar ha già scambiato qualche parola con la testata americana Entertainment Weekly, svelando un'immagine esclusiva di Venom e svelando qualche retroscena sull'ingaggio di Tony Todd come voce ufficiale del personaggio in Marvel's Spider-Man 2. L'attore, noto per pellicole come Il Corvo, The Rock e The Man From Earth, è anche il volto dell'icona horror Candyman, introdotta nel cult del 1992 Candyman - Terrore dietro lo specchio. Intihar ha spiegato d'aver riscontrato in lui "quel senso di forza, quel senso di paura e quella voce soverchiante - aspetti così distanti da Peter", che rispecchiano appieno il personaggio di Venom.

Oltre a rinnovarvi l'appuntamento per la tarda serata di domani 20 luglio, vi ricordiamo anche che l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 è fissato in esclusiva per PS5 per il 20 ottobre 2023.