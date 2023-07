Marvel's Spider-Man 2 sarà al Comic-Con di luglio: nuovo trailer o gameplay in arrivo?

Insomniac Games ha condiviso un Tweet di Marvel Entertainment che annuncia la presenza della compagnia al Comic-Con di San Diego in programma dal 20 al 23 luglio. In questa occasione (ri)vedremo anche Marvel's Spider-Man 2, anche se non è ancora chiaro in che forma.

Lo studio di proprietà di Sony non parteciperà a nessun panel ma a quanto pare Marvel's Spider-Man 2 ci sarà e la stessa Insomniac fa sapere che "ci vedremo al Comic-Con con Marvel's Spider-Man 2" probabilmente come parte delle presentazioni organizzate da Marvel Entertainment.

Difficile pensare a novità eclatanti, del resto nelle scorse settimane abbiamo visto il gameplay di Marvel's Spider-Man 2 e alla Summer Game Fest Insomniac ha annunciato la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, in arrivo il 20 ottobre su PS5.

Certo, nulla vieta che Marvel possa mostrare un nuovo trailer o una sequenza di gameplay inedita, ma ribadiamo come PlayStation non dovrebbe presenziare in via ufficiale alla fiera e dunque un panel o la presenza degli sviluppatori sembra da escludere.

In ogni caso tra poco meno di 20 giorni ne sapremo di più, con la speranza che il Comic-Con di San Diego possa riservare sorprese a tutti coloro che attendono con ansia il sequel di Marvel's Spider-Man.