Marvel's Spider-Man 2 compare in uno spot in live action: periodo di lancio confermato?

Insomniac Games ha più volte assicurato ai suoi giocatori che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nell'autunno del 2023 e un nuovo spot trasmesso su una rete australiana sembra dare ulteriore forza alle parole degli sviluppatori californiani.

Questa mattina ha trovato diffusione in rete uno spot televisivo in live action di Marvel's Spider-Man 2, palesemente catturato off-screen. Nonostante la bassa qualità della ripresa, gli utenti di Reddit hanno facilmente scoperto che la trasmissione è avvenuta su un canale australiano, ESPN 2 per la precisione. In sovrimpressione è inoltre possibile chiaramente leggere "primavera 2023" come finestra di lancio, un'indicazione che non dovrebbe spaventarvi, dal momento che la primavera australiana corrisponde al nostro autunno 2023, dunque perfettamente in linea con le dichiarazioni di Insomniac Games. Secondo un giocatore dell'emisfero australe, questo spot farebbe parte di una nuova campagna promozionale di Sony, che includerebbe anche una pubblicità dedicata ad Horizon Forbidden West.

In attesa di vederlo sui canali ufficiali PlayStation in rete (una cosa che non è detto che accada), potete guardare lo spot in live action di Marvel's Spider-Man 2 dirigendovi a questo indirizzo oppure sbirciando comodamente in calce a questa notizia. La pubblicità mette in scena una telegiornale fittizio, nel quale la conduttrice annuncia la cattura di alcuni criminali ad opera dei due amichevoli ragnetti di quartiere - Peter Parker e Miles Morales - inquadrati fugacemente mentre dondolano tra i palazzi.

Marvel's Spider-Man 2 si candida al ruolo di protagonista assoluto del 2023 di PlayStation. Ci aspettiamo buone nuove da un momento all'altro, visto che il gioco ha recentemente fatto la sua apparizione sul PlayStation Store e ha tutti i riflettori puntati su di sé. L'avventura vedrà Peter e Miles unire le forze per fronteggiare la nuova, temibile minaccia di Venom, simbionte che abbiamo avuto modo di osservare fugacemente nel trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2.