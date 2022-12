Marvel's Spider-Man 2 confermato per l'autunno 2023: parla Insomniac Games

Dopo le voci di corridoio degli scorsi giorni, arriva adesso la conferma ufficiale: l'atteso Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PlayStation 5 nel corso dell'autunno 2023. Il dettaglio arriva dalle pagine del PlayStation Blog, attraverso un nuovo post di panoramica su alcune delle prossime uscite più importanti su PlayStation.

Facendo un resoconto, il Blog riporta una dichiarazione ufficiale di Insomniac Games attraverso le parole del creative director Bryan Intihar, che si congratula anche con gli altri studi PlayStation per il lavoro svolto nel corso del 2022: "Che anno che è stato per PlayStation Studios; qui da Insomniac Games siamo assolutamente estasiati dal lavoro dei nostri colleghi. Congratulazioni a tutti per un 2022 di successo… e ad un anno prossimo altrettanto entusiasmante mentre continuiamo a preparare Marvel’s Spider-Man 2 per la sua uscita il prossimo autunno".

Questa finestra di lancio era tra l'altro stata già anticipata dalla sceneggiatrice Jamie Mayer, che nel suo curriculum si era lasciata sfuggire Marvel's Spider-Man 2 in uscita nell'autunno del 2023. Nessun aggiornamento ulteriore sulla prossima avventura videoludica dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere: Insomniac non fornisce per adesso novità sullo sviluppo del gioco, e non è ancora chiaro quando tornerà a mostrarsi.

Ma con il periodo d'uscita confermato in via definitiva, è altamente probabile che Marvel's Spider-Man 2 tornerà a mostrarsi nei prossimi mesi, magari attraverso una corposa presentazione e video-gameplay. In attesa di ulteriori novità, lo Spider-Man di Insomniac è apparso nel trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse, la prossima pellicola incentrata sull'iconico eroe Marvel.