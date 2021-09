Marvel's Spider-Man 2: tra conferme e personaggi inediti, ecco i primi dettagli sul gioco

A pochi minuti dalla presentazione di Marvel's Spider-Man 2 sul palco del PlayStation Showcase, Insomniac Games ha fornito i primi dettagli sul kolossal per PS5 direttamente dalle pagine del PlayStation Blog.

Come si apprende dalle pagine ufficiali di PlayStation, le nuove avventure dell'amichevole Spiderm-Man di quartiere targate Insomniac Games vedranno il ritorno di gran parte del team di sviluppo che ha dato vita al primo grande capitolo. A guidare gli sviluppatori torneranno infatti Bryan Intihar come Creative Director e Ryan Smith come Game Director. Sebbene gli eroi e i villain che contribuiranno a plasmare la storia di Marvel's Spider-Man 2 siano ancora tutti da scoprire, Insomniac ha confermato che il doppiaggio del simbionte Venom sarà affidato a Tony Todd dal film Candyman.

Confermato anche il ritorno di Yuri Lowenthal e Nadji Jeter nei panni di Peter Parker e Miles Morales. Marvel's Spider-Man 2 uscirà esclusivamente sulla nuova PlayStation 5 e farà largo uso della potenza e delle funzinalità next-gen dell'ammiraglia targata Sony. L'arrivo di del gioco è fissato al 2023 e non rimane che attendere le novità che verranno svelate nel corso del prossimo anno.

Oltre a Marvel's Spider-Man 2 il palco del PlayStation Showcase ha fatto da vetrina ad un altro grande annuncio di Insomniac Games, Marvel Wolverine.