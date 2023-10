Marvel's Spider-Man 2 a confronto con il primo capitolo: quanto è migliorato?

Marvel's Spider-Man 2 ha conquistato una valutazione di oltre 90 su Metacritic, con l'action-adventure che ha saputo convincere la stampa sotto tutti i punti di vista. Se siete curiosi di approfondire in particolare l'evoluzione tecnica del gioco, potreste voler dare uno sguardo al video riportato in apertura.

Pubblicato dal canale YouTube GamerInVoid, il filmato in questione mette fianco a fianco Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 e Marvel's Spider-Man Remastered, disponibile su PC, PS5 e PS4. Il video mette a confronto diversi aspetti dei due action-adventure, soffermandosi su dettagli come i dettagli ambientali, i modelli dei personaggi, i riflessi in ray tracing, le ombre, la vegetazione, le texture, i bacini d'acqua (incluse le famigerate pozzanghere), il tutto mostrato prima in modalità Fidelity e in seguito in modalità Performance.

Oltre ad occuparsi dell'aspetto estetico del titolo, il confronto si concentra anche sulle migliorie apportate al sistema di movimento, ulteriormente rifinito rispetto a quello già ottimo del capitolo originale, e al combat system, diversificato grazie all'aggiunta di nuove meccaniche e abilità. Cosa ne pensate dell'evoluzione della serie di Sony e Insomniac?

Se siete curiosi di approfondire tutti gli aspetti del nuovo kolossal curato da Insomniac Games, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Spider-Man 2, disponibile dal 20 ottobre su PS5.