Marvel's Spider-Man 2 conquista il PS Store ad ottobre 2023, Alan Wake 2 delude negli USA

Dal PlayStation Blog arrivano le classifiche di vendite relative al PlayStation Store nel mese di ottobre 2023 e, come prevedibile, a dominare è proprio lui, Marvel's Spider-Man 2: l'ultima fatica di Insomniac Games si è infatti confermata un grandissimo successo per Sony.

Sia in Europa che in Nordamerica l'esclusiva PlayStation 5 ha conquistato la vetta dei giochi più venduti su PS Store, superando la concorrenza di altri giochi di punta quali Assassin's Creed Mirage ed EA Sports FC 24. Un risultato praticamente scontato considerando che Marvel's Spider-Man 2 ha venduto 5 milioni di copie solo ad ottobre, piazzate dunque nell'arco di pochi giorni.

A sorprendere in negativo, almeno su PS5 e per quanto riguarda USA/Canada, è invece Alan Wake II: l'acclamato survival horror non entra in Top 10, fermandosi all'undicesima posizione. Vero che l'opera targata Remedy Entertainment è stata pubblicata a fine mese, precisamente lo scorso 27 ottobre, tuttavia il nuovo Alan Wake è riuscito a piazzarsi quantomeno in quinta posizione nella classifica relativa al territorio europeo. La nostra recensione di Alan Wake 2 conferma che siamo comunque davanti a uno dei migliori giochi dell'anno, dunque sarà interessante scoprire più a fondo i dati di vendita su tutte le piattaforme non appena Remedy li diffonderà. Nel frattempo ecco la Top 10 USA/Canada del PS Store ad ottobre 2023:

Marvel's Spider-Man 2 Assassin's Creed Mirage Madden NFL 24 EA Sports FC 24 NBA K24 UFC 5 Lords of the Fallen NHL 24 Mortal Kombat 1 Grand Theft Auto V

Ed ecco invece la Top 10 Europea del PS Store di ottobre 2023:

Marvel's Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Assassin's Creed Mirage Grand Theft Auto V Alan Wake II UFC 5 Lords of the Fallen Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Passando invece a PlayStation 4, Red Dead Redemption II è risultato il titolo più venduto sullo store Sony in Nordamerica, mentre in Europa il prima spetta ad EA Sports FC 24. In entrambe le regioni il secondo posto è occupato da Minecraft. Per PlayStation VR2 il gioco più venduto è Beat Saber in USA/Canada e The Dark Pictures Switchback VR in Europa, mentre per l'originale PSVR occupa il primo posto The Walking Dead Onslaught in entrambi i territori.