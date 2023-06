Marvel's Spider-Man 2: la cooperativa non è mai stata considerata, dice Insomniac

Insomniac Games ha sempre pensato Marvel's Spider-Man 2 come esperienza solo single player, esattamente come gli altri due giochi precedenti della serie. Ed è stato così sin dall'inizio dei lavori sul gioco, con il multiplayer cooperativo mai preso in esame dal team di sviluppo.

A confermarlo nel corso di un'intervista con il Washington Post è stato il creative director Bryan Intihar, che ha svelato alcuni piccoli retroscena sullo sviluppo del nuovo Marvel's Spider-Man in esclusiva PlayStation 5 e quali sono stati gli obiettivi di Insomniac sin dal day one. "Abbiamo detto sin dal primo giorno che volevamo realizzare un'esperienza single player. Ci sono tanti grandi giochi cooperativi là fuori, ma noi volevamo raccontare la storia di due diversi Spider-Man. Per implementare roba come la co-op bisogna prendere drastiche decisioni, che siano tecnologiche o di design", spiega Intihar.

Per quanto dunque l'idea del multiplayer cooperativo potesse essere intrigante in un'avventura che prevede la presenza di due protagonisti distinti, per il tipo di gioco che aveva in mente Insomniac questa feature non avrebbe permesso al team di raggiungere gli obiettivi prefissati a livello tecnologico, di gameplay e di narrativa. In ogni caso sarà possibile controllare entrambi gli Spider-Man: gli autori hanno infatti spiegato come funziona il cambio di personaggio in Marvel's Spider-Man 2 ed in quali occasioni si potrà prendere liberamente il controllo di Peter Parker o di Miles Morales.