Marvel's Spider-Man 2: che cosa cambia con la patch 1.001.002? Ci sono tante novità!

Nei giorni scorsi, Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.001.002 per Marvel's Spider-Man 2, inizialmente si pensava che questo update contesse solo risoluzione di bug e problemi tecnici ma in realtà include anche una serie di nuove opzioni e impostazioni.

Tra le novità dell'aggiornamento 1.001.002 troviamo la possibilità di impostare la vibrazione su sperimentale, funzionale o nessuna, abilitare la cura automatica per Peter e Miles, impostare la modalità dell'altoparlante sul controller (tre le opzioni: sperimentale, funzionale e nessuna), inoltre viene aggiunto il contrasto elevato per evidenziare meglio le schivate perfette.

La patch include poi correzioni e miglioramenti tecnici come l'aumento della fedeltà visiva nella sequenza introduttiva, risoluzione di un bug nel tutorial della tuta, migliorie sotto il cofano, aumento della stabilità e correzioni visive legate a bug grafici e glitch estetici.

Questa patch è già disponibile per il download, di fatto si tratta dell'aggiornamento del day one e dunque vi consigliamo di scaricarla così da godere della miglior esperienza possibile. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo gioco di Insomniac è disponibile da oggi (venerdì 20 ottobre 2023) solo su PlayStation 5.

Date una occhiata anche al nostro speciale su tutti i costumi di Marvel's Spider-Man 2, spiegati bene, il gioco include ben 65 diversi outfit per Peter Parker e Miles Morales.