Marvel's Spider-Man 2: un cosplay di Black Cat, la gatta nera monitora la refurtiva

Mentre la community di appassionati si chiede se Marvel's Spider-Man sia la miglior serie sui supereroi, il secondo capitolo dell'avventura sviluppata da Insomniac Games continua a catturare i giocatori con le sue ragnatele. Mentre sorvoliamo le strade della Nuova Mela con l'Uomo Ragno, anche Felicia Hardy è pronta a entrare in azione.

Senza portare rivoluzioni, Marvel's Spider-Man 2 si è rivelato un sequel perfetto andando a migliorare e ad ampliare tutti i contenuti del primo episodio. Ora al controllo di Peter Parker e Miles Morales, una New York grande il doppio che in precedenza viene minacciata da villain come Venom e Kraven.

Il lavoro di Insominac non è certosino. In Marvel's Spider-Man 2 è stato scoperto un glitch che consente di giocare con Venom, ad esempio. Non è invece ancora possibile prendere i comandi di Felicia Hardy, pur essendo presente nel corso della storia.

Black Cat ha alle spalle una storia complicata con Spider-Man. Dapprima suo interesse romantico, il suo fare criminale l'ha portata a contrapporsi a lui. In questo secondo episodio la vediamo invece impegnata con una donna di cui non sappiamo molto, se non che viva a Parigi. Sarà Miles ad aiutarla a raggiungere il suo amore.

In questo cosplay di Black Cat da Marvel's Spider-Man 2 vediamo da più vicino Felicia nel suo costume da gatta nera. Con indosso un costume nero attillato e una maschera sul viso, che si contrappongono ai capelli e agli artigli argentati, la Hardy difende la sua refurtiva. A condividere questa meravigliosa e fedele interpretazione è la cosplayer Lea Martinez.