Marvel's Spider-Man 2: un cosplay di Mary Jane indossa la tuta dell'Uomo Ragno

A due settimane dal lancio, Marvel's Spider-Man 2 è riuscito a imporsi come un sequel meritevole, un titolo che riesce a riprendere tutte le caratteristiche positive del suo predecessore e a migliorarle sotto tutti i punti di vista sfruttando al massimo l'hardware PlayStation 5. E voi siete già tornati al fianco dell'Uomo Ragno di Insomniac?

Il lancio della nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales non è tutto rosa e fiori. L'incredibile successo ha dovuto fare i conti con una grossa problematica. La versione blu-ray di Marvel's Spider-Man 2 pare vada incontro a blocchi durante la schermata d'installazione. Non solo, c'è anche chi si è accorto di un gravissimo errore culturale. In Marvel's Spider-Man 2 è stata sbagliata la nazionalità di Miles Morales. Mentre il team della software house partner di Sony lavora per risolvere queste problematiche, la community si cimenta in una splendida avventura, tra una ragnatela e l'altra volando sulla città di New York.

A celebrare l'uscita di questo sequel targato Insomniac Games ci ha pensato anche la cosplayer Miss Brisolo, alias di Brianna Torres. L'artista, celebre con il suo quasi milione di follower, ha immaginasto un universo parallelo in cui sotto alla maschera di Spidey non si cela Peter Parker, ma la Mary Jane. In questo cosplay di Mary Jane da Marvel's Spider-Man 2 vediamo la ragazza pronta a lanciare la ragnatela e a combattere il crimine al fianco di Miles al posto di Peter.