Marvel's Spider-Man 2: un cosplay di Peter e Miles combatte il crimine a New York

Disponibile da ormai alcune settimane in esclusiva su PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 è un sequel eccellente, caratterizzato dalla possibilità di switchare in qualsiasi momento i protagonisti della precedente avventura targata Insomniac Games, Peter Parker e Miles Morales.

L'utenza PlayStation sta adorando Marvel's Spider-Man 2 e come risulta dalle statistiche globali oltre il 20% dei giocatori ha platinato il titolo. I risultati del videogioco supereroistico sono sorprendenti, ma pare che l'apice della popolarità non sia ancora stato raggiunto. Secondo quanto rivelato dal doppiatore Tony Todd non tutte le sue battute per Venom sono state utilizzate in game. Che questi contenuti tagliati siano la base di partenza per un DLC su Venom in Marvel's Spider- Man 2?

Sebbene al momento non ci sia nulla di ufficiale, che Insomniac stia lavorando a dei contenuti aggiuntivi è un segreto di pulcinella. Tornando indietro nelle settimane, il senior creative del team di sviluppo aveva paventato la possibilità di vedere Daredevil in Marvel's Spider-Man 2.

In attesa di conferme su eventuali espansioni, a tenere il banco è questo cosplay di Spider-Man e Miles Morales da Marvel's Spider-Man 2. Le due versioni dell'Uomo Ragno combattono il crimine di New York all'unisono, ma compiuto il dovere si concedono il meritato riposo sul bordo di uno dei grattacieli della Grande Mela assaporando una buona pizza. Ad aver condiviso sui social i due scatti che trovate in calce all'articolo sono i cosplayer Jorge Huaman e Jeshua Scp.