Marvel's Spider-Man 2: un cosplay di Spider-Man al femminile tra i grattacieli di New York

Marvel's Spider-Man 2 è un sequel che ha convinto tutti, riuscendo a imporsi anche tra i più diffidenti. In questa seconda avventura dell'Uomo Ragno da Insomniac Games, disponibile in esclusiva su PlayStation 5 da fine ottobre 2023, Peter Parker e Miles Morales affrontano una nuova terribile minaccia.

La durata propriamente non eccezionale avrà portato numerosi acquirenti al D1 ad aver già completato la trama principale. Marvel's Spider-Man 2 è giocabile anche dopo aver finito la storia, grazie alle numerose side-quest e ai livelli di difficoltà che rendono ancora più interessante la sfida. Ciò, in attesa delle promesse future novità per Marvel's Spider-Man 2. Insomniac Games pare sia infatti al lavoro su alcuni DLC, di cui uno dovrebbe riguardare l'introduzione di Daredevil.

Uno dei segreti di Marvel's Spider-Man 2 per diventare il re di New York è quello che ci consiglia la cosplayer Vivian vvn.ff. Nella sua interpretazione al femminile dell'Uomo Ragno di Peter Parker, la vediamo infatti districarsi nell'arrampicata di uno dei grattacieli della Grande Mela. Proprio l'arrampicata è uno dei problemi risolti con l'ultima patch di Marvel's Spider-Man 2. In questo cosplay di Spider-Man da Marvel's Spider-Man 2, dunque, ritroviamo un Peter Parker al femminile, sul tetto di un grattacielo con il volto scoperto e nella sua tipica posa.