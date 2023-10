Marvel's Spider-Man 2: un cosplay dell'Uomo Ragno si aggira per le strade New York

L'uscita di uno dei titoli più attesi dell'anno si avvicina. Marvel's Spider-Man 2 sta per fare il suo debutto ufficiale in esclusiva su PlayStation 5. Nei panni di Peter Parker e Miles Morales, i giocatori stanno per essere lanciati in una nuova avventura a base di ragnatele, superpoteri e tanti nemici e insidie.

Ad avvicinarci al day one dell'ultima epopea dell'Uomo Ragno è il trailer di Marvel's Spider-Man 2 rilasciato da Insomniac Games. La software house, che per Sony ha lanciato titoli first party come Spyro, Ratchet & Clank e Resistance, sta per sfornare un nuovo capolavoro, eppure ancor prima dell'uscita ufficiale le polemiche non mancano. In rete c'è qualcuno che è già riuscito a platinare Marvel's Spider-Man 2, ma il problema non è quello di aver potuto accedere al titolo in anteprima, ma quello di averlo platinato in meno di 30 ore. Stando a quanto svelato, la storia principale durerebbe dunque appena 15 ore. Il ché ha ovviamente creato polemica tra la communty di appassionati.

A spegnere le polemiche e a riavvicinarci all'uscita di questo secondo round con Peter e Miles è il cosplayer Mick Silva. L'artista ha condiviso un riuscitissimo cosplay dello Spider-Man di Peter Parker da Marvel's Spider-Man perfetto in tutto e per tutto. A colpire non è solo la qualità dello scatto, ma anche la fedeltà del costume e delle movenze del personaggio della Casa delle Meraviglie creato da Stan Lee.