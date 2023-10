Marvel's Spider-Man 2: è questo il costume più brutto di tutto il gioco?

Con Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Games non ha badato solo alla sostanza, ma anche all'aspetto, donando ai suoi due protagonisti oltre sessanta costumi indossabili e personalizzabili. Molti omaggiano film, cartoni animati a fumetti, altri sono invece del tutto originali. Bisogna ammettere, tuttavia, che il team non sempre ha centrato l'obiettivo.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato cinque costumi brutti di Marvel's Spider-Man 2, ma a quanto pare c'è anche un sesto che proprio non riesce a piacere alla comunità. Stiamo parlando dell'Evolved Suit di Miles Morales, che in questi giorni sta subendo una colossale ondata di dislike. Un post di Reddit nel quale viene descritto "brutto in maniera offensiva" s'è guadagnato quasi 4.000 mila upvote, mica bruscolini. Numerose anche le lamentele su X (ex Twitter), dove viene descritto come "il peggior costume mai ricevuto da Miles", una definizione perentoria alla quale fanno seguito le speranze di non vederlo in un eventuale terzo gioco.

Ma per quale motivo questo costume non riesce proprio ad essere apprezzato? Parte della spiegazione potrebbe essere considerata spoiler, dunque se non avete ancora finito il gioco vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura. Innanzitutto, sono in moltissimi a non gradire i capelli scoperti di Miles, un tratto sicuramente diverso dal prototipo del costume di Spider-Man, che normalmente copre tutta la testa. Neppure il pattern poco gradevole e la pubblicità ad ADIDAS vengono visti di buon occhio. Il vero problema, in ogni caso, pare essere la sua canonicità: i giocatori sono infatti forzati ad indossarlo nelle missioni finali, dunque l'Evolved Suit va considerata canonica. Molti hanno ammesso che l'avrebbero anche tollerato, se solo si fosse rivelato un innocuo costume alternativo, ma evidentemente non è così.

Voi cosa ne pensate dell'Evolved Suit? Fateci sapere cosa ne pensate e poi rifatevi gli occhi guardando quelli che secondo noi sono i cinque costumi più belli di Marvel's Spider-Man 2.