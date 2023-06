Marvel's Spider-Man 2, la maggior parte dei costumi avrà più varianti colorate

Sembra proprio che Marvel's Spider-Man 2 offrirà una vastissima scelta in fatto di costumi ai videogiocatori. A rivelarlo è stato il creative director del gioco, Bryan Intihar, nel corso di una recente intervista pubblicata sul sito Marvel ufficiale.

Nel corso dell'intervista, Intihar ha confermato che non solo i giocatori avranno un'ampia pletora di costumi tra cui poter scegliere, ma molti di questi presenteranno anche diverse varianti di colore:

“Per la maggior parte dei nostri costumi abbiamo ora queste varianti di colore, una novità per la personalizzazione", ha detto Intihar.

"Così dopo aver sbloccato un nuovo costume, si ottengono poi anche le sue varianti. È sicuramente un modo per assicurarci che le persone utilizzino la Modalità Foto e cose del genere. Ci sarà davvero tanta originalità quando i giocatori posteranno le loro foto online".

Nel frattempo, i responsabili social del titolo ragnesco hanno sorpreso la community con una notizia che non farà esattamente piacere a tutti i videogiocatori. Ebbene, sembra proprio che, a dispetto delle aspettative di alcuni, Marvel's Spider-Man 2 non riceverà alcuna demo giocabile, dal momento che gli sviluppatori non hanno mai preso in considerazione questa possibilità.

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2, la nuovissima avventura targata Sony e Insomniac, sbarcherà su PlayStation 5 il 20 ottobre 2023.