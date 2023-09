Marvel's Spider-Man 2: tutti i costumi di Peter e Miles e come sbloccarli

Come annunciato da Insomniac Games, in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno ben 65 costumi da sbloccare, ad oggi però non tutte le skin sono state ancora rivelate, dunque facciamo il punto della situazione su quali costumi di Peter e Miles conosciamo fino a questo momento e come fare per ottenerli.

Prima di iniziare, ecco quali sono secondo noi i costumi più belli di Peter e Miles in Marvel's Spider-Man 2, nuovo gioco della serie Insomniac Games in uscita solo su PlayStation 5 il 20 ottobre 2023. Da segnalare la presenza del costume nero utilizzato da Tobey Maguire in Spider-Man 3, una vera chicca per gli amanti della saga cinematografica di Sam Raimi.

Costumi di Peter Parker

Advanced Suit 2.0 - costume standard

Symbiote Suit - si ottiene completando una missione della storia

Arachknight Suit - bonus preordine (preordina Marvel's Spider-Man 2)

Tactical Suit - Esclusiva Digital Deluxe Edition

Spider-Man 3 Movie Symbiote Suit Tobey Maguire (da definire)

Superior Spider-Man (da definire)

Spider-Falcon (da definire)

Spider-Man 2099 (da definire)

Scarlet Spider's Vegas Suit (da definire)

Aurantia Suit - Esclusiva Digital Deluxe Edition

25th Century Suit - Esclusiva Digital Deluxe Edition

Stone Monkey Suit - Esclusiva Digital Deluxe Edition

Apunkalyptic Suit - Esclusiva Digital Deluxe Edition

Costumi di Miles Morales

Classic Suit - costume standard

Shadow-Spider Suit - bonus preordine (preorder Marvel's Spider-Man 2)

Agimat Suit - si ottiene con la Digital Deluxe Edition

Red Spectre Suit - Costume esclusivo Edizione Digitale Deluxe

Encoded Suit - Costume esclusivo Edizione Digitale Deluxe

Miles' 10-Year Anniversary Suit (da definire)

T.R.A.C.K. Suit (da definire)

Puerto Rican Suit (da definire)

Family Business Suit (da definire)

Shadow-Spider (da definire)

2099 Suit (da definire)

Life Story Spacesuit (da definire)

Purple Reign Suit (da definire)

Sportswear Suit (da definire)

Biomechanical Suit - Costume esclusivo Edizione Digitale Deluxe

Tokusatsu Suit - Costume esclusivo Edizione Digitale Deluxe

Questa lista dei costumi di Marvel's Spider-Man 2, come detto, non è definitiva e verrà aggiornata non appena ci saranno altri dettagli su tutte le skin e gli outfit aggiuntivi per i due personaggi.