Marvel's Spider-Man 2: quanti costumi si possono sbloccare?

L'ultimo trailer di Marvel's Spider-Man 2 dallo State of Play di settembre ci ha proiettati nella vastissima mappa di gioco, che sarà grande quasi il doppio della precedente, parola di Insomniac. La personalizzazione sarà un elemento chiave e potremo sfoggiare tutto il nostro stile non solo tra acrobazie e mosse di combattimento, ma anche con costumi di ogni tipo.

Maggiori saranno la nostra esplorazione del mondo gioco e le attività che completeremo, più saremo in grado di personalizzare il nostro supereroe. Questo non si limita alla padronanza di nuove abilità in combattimento e traversata, ma anzi potremo acquisire e migliore nuovi gadget e, soprattutto, sbloccare nuovi costumi.

La quantità di tute che potremo sbloccare in Marvel's Spider-Man 2 è particolarmente generosa. Parliamo, infatti, di un totale di oltre 65 costumi sbloccabili per Peter Parker e Miles Morales, alcuni ispirati ai fumetti o ai film e altri dal design completamente originale.

Grazie al nuovo sistema degli stili introdotto nel gioco, inoltre, avremo a disposizione oltre 200 modi differenti per abbigliare il nostro Spider-Man. Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre 2023 in esclusiva su PlayStation 5 (per approfondimenti, qui trovate anche tutti i bonus della Digital Deluxe Edtiion di Marvel's Spider-Man 2).