Marvel's Spider-Man 2 più cupo del predecessore: spunta un playtester

Sappiamo che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nell'autunno 2023, ma l'attesissima avventura firmata da Insomniac Games non sembra ancora intenzionata a mostrarsi in dettaglio al pubblico.

Tra i silenzi di Sony e della software house, si insinua ora un presunto playtester, che dalle pagine anonime di 4chan afferma di aver potuto provare una prima sezione di Marvel's Spider-Man 2. Al momento, è ovviamente impossibile verificare la veridicità delle informazioni riportate dall'insider, ma in attesa di dettagli ufficiali nulla vieta di esercitare la fantasia.

Stando a quanto riferito dal misterioso playtester, Insomniac Games avrebbe fatto provare ai giocatori due piccole sezioni del gioco. Ancora privo di comparto grafico definitivo, il titolo avrebbe visto Peter Parker e Miles Morales agire insieme in una caccia all'uomo. Obiettivo dei due Spider-Man, si apprende, sarebbe stato un uomo mascherato, molto simile nell'aspetto al Sin Eater della tradizione fumettistica Marvel. Successivamente, i due vigilanti di New York si sarebbero invece cimentati con una schermaglia tra delinquenti. Durante lo scontro tra bande, una donna sarebbe rimasta uccisa, in un contesto narrativo che l'insider ha descritto come più cupo rispetto a quanto proposto dal primo Marvel's Spider-Man.



Al momento, lo ribadiamo, parliamo di indiscrezioni non confermate. Nonostante le poche speranze di una apparizione di Marvel's Spider-Man 2 allo State of Play di stasera, l'augurio è che Insomniac alzi presto il sipario sulla sua prossima creazione.