Marvel's Spider-Man 2 darà vita a un iconico meme? I fan ci sperano!

Dopo la presentazione al PlayStation Showcase cresce sempre di più l'attesa nei confronti di Marvel's Spider-Man 2. Il trailer del titolo Insomniac Games ci ha inoltre mostrato in azione il mitico Uomo Ragno con la tuta da simbionte, che ha subito fatto sognare i fan.

Ma con la presenza di Symbiote Spider-Man nel nuovo episodio c'è anche chi si è spinto ancora oltre augurandosi che all'interno di Marvel's Spider-Man 2 venga riproposta un'iconica scena della serie animata di Spider-Man risalente agli anni '90 e che coinvolge anche Shocker, villain presente nel primo gioco della serie Insomiac. In una puntata del cartone animato, infatti, Peter Parker con indosso la tuta da simbionte si lancia all'inseguimento di Shocker in una sequenza divenuta memorabile (nonché meme) per il doppiaggio sopra le righe in lingua originale.

Un furioso Spider-Man grida a pieni polmoni all'indirizzo del suo nemico durante la sua fuga, ferocemente desideroso di mettergli le mano addosso. Le urla del protagonista appaiono così esagerate da suscitare un effetto quasi esilarante anziché mettere in risalto la drammaticità del momento, ed è proprio per questo motivo che la scena è divenuta così nota ed amata tra i fan. Con Shocker già comparso nel primo Marvel's Spider-Man e la possibilità che possa avere un ruolo anche nel seguito, chissà che Insomniac non voglia regalare ai giocatori questo particolare e simpatico easter egg, mettendo in scena un rocambolesco inseguimento sullo stile della serie animata.

Intanto il gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2 ha superato le 15 milioni di visualizzazioni, ad ulteriore prova della grande attesa dei giocatori nei confronti dell'esclusiva PS5. La nostra anteprima di Marvel's Spider-Man 2 vi offre intanto un'analisi di quanto andato in onda al PlayStation Showcase.