Marvel's Spider-Man 2, Daredevil arriverà davvero? Torna un easter egg con l'ultima patch

A quanto pare l'Update 1.001.004 di Marvel's Spider-Man 2 non ha solo sistemato bug e migliorato la stabilità complessiva del gioco, ma ha anche ripristinato un apprezzato easter egg visto nei precedenti giochi della serie Insomniac Games e tutto incentrato su Daredevil.

Sia nel primo Marvel's Spider-Man che in Marvel's Spider-Man Miles Morales era infatti presente a Hell's Kitchen un edificio con la targa "Nelson & Murdock", riferimento allo studio nel quale lavora con il suo socio l'avvocato Matt Murdock, nome reale di Daredevil. L'easter egg originale riportava però sulla targa anche un avviso di sfratto, facendo così ipotizzare un inevitabile cambio di sede lavorativa per Murdock. In Marvel's Spider-Man 2 la notifica era ancora presente nello stesso punto, ma l'insegna dello studio era stata rimossa.

Dopo la patch, però, non solo la targa "Nelson & Murdock" è tornata al suo posto, ma è anche scomparso l'avviso di sfratto. Come se non bastasse il creative director di Insomniac Bryan Intihar ha anche commentato ironicamente la questione sui social, limitandosi a dire che "probabilmente hanno pagato l'affitto". Proprio lo stesso Intihar negli scorsi giorni aveva invitato i fan a restare sintonizzati sul possibile arrivo di Daredevil in Marvel's Spider-Man 2, scatenando così le speculazioni dei fan.

Il ritorno dell'easter egg non significa necessariamente l'arrivo del personaggio all'interno del gioco: l'iniziale assenza della targa potrebbe anche essere stata una semplice svista degli sviluppatori risolta con l'ultima patch. E se invece qualcosa bolle davvero in pentola sul debutto di Daredevil nell'universo narrativo ideato da Insomniac, magari attraverso un DLC di Marvel's Spider-Man 2 o un eventuale futuro terzo episodio? Come detto da Intihar, i fan restino sintonizzati.