Marvel's Spider-Man 2: data d'uscita e cover art svelate alla Summer Game Fest!

Nel corso della Summer Game Fest 2023, Geoff Keighley ha accolto sul palco anche Bryan Intihar, Direttore Creativo di Insomniac Games, il quale ha approfittato della risonanza mediatica garantita dall'evento per svelare delle succosissime informazioni su Marvel's Spider-Man 2, pezzo forte della line-up di PlayStation 5 di questo 2023.

Keighley e Intihar hanno amabilmente chiacchierato toccando diversi argomenti, ma preferiamo cominciare dalla fine per svelarvi l'informazione che tutti voi stavate aspettando: Marvel's Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre 2023, ovviamente in esclusiva su PlayStation 5, centrando in pieno la finestra di lancio autunnale comunicata in precedenza. Il rappresentante dello studio californiano ha confidato di sentirsi molto sicuro della data appena annunciata, lasciando intendere che il rischio di un rinvio è estremamente basso, se non nullo.

Salendo sul palco, il Direttore Creativo ha anche mostrato l'artwork che campeggerà sulle copertine del gioco. Trattandosi di un affare a due, sulle cover di Marvel's Spider-Man 2 figurano entrambi i protagonisti dell'avventura, ossia Peter Parker e Miles Morales, come potete vedere anche voi in cima a questa notizia. I due eroi spiccano sull'iconico sfondo rosso sfoggiando i loro poteri caratteristici: Peter con il simbionte e Miles con i suoi poteri venom evoluti bioelettrici.

Mentre mostrava un'immagine concettuale di una battaglia tra i due Spidey e Venom, Intihar ha anche confermato che il simbionte nero presente nel gioco non sarà l'alter ego di Eddie Brock, bensì di un altro personaggio. Se avete già giocato ai capitoli precedenti, probabilmente lo avevate già intuito...

Subito dopo la presentazione della Summer Game Fest, Insomniac Games e Sony PlayStation hanno svelato anche tutte le edizioni i bonus preordine di Marvel's Spider-Man 2.